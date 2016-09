Ban drängt auf schnelle Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens

New York - Wohl auch mit Blick auf die mögliche Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten drängt UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf die rasche Ratifizierung des Klimaschutzabkommens von Paris. «Das Eisen muss geschmiedet werden, solange es heiß ist», sagte Bans Sprecher, Stéphane Dujarric, in New York. Ban hoffe auf ausreichend Ratifizierungen der einzelnen Länder bis Ende des Jahres. Damit das Klimaabkommen in Kraft tritt, müssen 55 Staaten beitreten, die für mindestens 55 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind.