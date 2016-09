Bayern mit Mühe zum zweiten Saisonsieg: 2:0 bei Schalke 04

Gelsenkirchen - Der FC Bayern München ist am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga zu seinem zweiten Saisonsieg gekommen. Der deutsche Rekordmeister gewann beim FC Schalke 04 mit 2:0. Robert Lewandowski und Joshua Kimmich trafen erst in der Schlussphase. Bei der Heimpremiere ihres neuen Trainers Markus Weinzierl zeigten die Schalker trotz der Niederlage eine starke Leistung und machten den Bayern das Leben schwer. Während die Münchener mit sechs Punkten vorerst an der Tabellenspitze blieben, warten die Königsblauen noch auf ihren ersten Punkt.