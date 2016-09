Bayern-Profi Hummels erleidet gegen Rostow leichte Schädelprellung

München - Fußball-Weltmeister Mats Hummels hat beim Auftaktsieg des FC Bayern München in der Champions League eine leichte Schädelprellung erlitten. Das ergab nach Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters eine Kernspinuntersuchung nach dem 5:0 gegen FK Rostow am Abend. Der Innenverteidiger war von Trainer Carlo Ancelotti kurz nach der Pause ausgewechselt worden, weil er benommen war.Hummels war in der ersten Hälfte bei einem Kopfball von einem russischen Gegenspieler hart am Kopf getroffen worden.