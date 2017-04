Benzinpreis steigt vor Osterferien nur leicht

München - Vor Beginn der Osterferien in 13 Bundesländern ist der Benzinpreis leicht gestiegen. Ein ADAC-Sprecher sagte in München, ein Liter Super E10 koste im Durchschnitt 1,36 Euro und sei damit ein Cent teurer als in der Vorwoche. Diesel habe unverändert durchschnittlich 1,16 Euro gekostet. Die Zeit der Preissprünge vor wichtigen Feiertagen und Ferien sei vorbei, seitdem Autofahrer die aktuellen Preise in ihrer Umgebung nach einer Initiative des Bundeskartellamts per App vergleichen können. Der Autoclub rät, nachmittags zu tanken. Dann sei Sprit in der Regel billiger.