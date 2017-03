BER-Aufsichtsrat setzt Krisensitzung fort

Berlin - Der Aufsichtsrat der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft sucht heute ein weiteres Mal nach einer Lösung für die Führungskrise des Unternehmens. Das Kontrollgremium tritt am Vormittag in Berlin zusammen, um seine Sondersitzung vom vergangenen Mittwoch fortzusetzen. Dabei soll über die Zukunft von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld entschieden werden. Brandenburg will eine Lösung, die weitere Verzögerungen am Hauptstadtflughafen vermeidet.