Bericht: Bundesregierung will Mittel für Aidsfonds aufstocken

Berlin - Die Bundesregierung will nach einem Zeitungsbericht ihre Zahlungen in den Globalen Fonds gegen Aids, Tuberkulose und Malaria deutlich aufstocken. Er werde dem Bundestag vorschlagen, «einer Erhöhung von jetzt 630 Millionen Euro auf 800 Millionen Euro zuzustimmen», heißt es laut «Süddeutscher Zeitung» in einem Brief von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller an den Direktor des Genfer Fonds. Deutschland werde die Zusammenarbeit weiter ausbauen und die finanzielle Unterstützung erhöhen.