Bis zu 25 Verletzte bei Explosion in Manhattan

New York - Bei einer Explosion im New Yorker Stadtteil Manhattan sind am Abend bis zu 25 Menschen verletzt worden. Das berichteten US-Sender unter Berufung auf die Feuerwehr. Die Ursache blieb zunächst ungeklärt, aber Fernsehbilder deuteten darauf hin, dass sich die Explosion in einem Müllcontainer ereignet haben könnte. Das wäre eine Parallele zu einem Vorfall am Samstagmorgen in Seaside Park im Bundesstaat New Jersey. Dort waren an der Strecke eines Rennens in einer Mülltonne drei Sprengsätze deponiert worden, von denen einer explodierte. Verletzte gab es dort aber nicht.