BND überwachte laut «Spiegel» ausländische Journalisten

Berlin - Der BND hat laut «Spiegel» von 1999 an ausländische Journalisten unter anderem in Afghanistan, Pakistan und Nigeria überwacht. Laut Dokumenten, die das Nachrichtenmagazin nach eigenen Angaben einsehen konnte, führte der deutsche Auslandsgeheimdienst mindestens 50 Telefon- und Faxnummern oder Mail-Adressen von Journalisten oder Redaktionen in seiner Überwachungsliste. Der BND wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Unter den Spähzielen seien Anschlüsse der britischen BBC und der «New York Times» gewesen.