Bombenähnlicher Fund in Oslo - Polizei befragt Verdächtigen

Oslo - Die Polizei in Oslo hat in der Nacht einen bombenähnlichen Gegenstand unschädlich gemacht. Dieser war am Abend nahe der Innenstadt in einer Plastiktüte entdeckt worden. Eine Spezialeinheit der Polizei sprengte den Gegenstand kontrolliert, berichtet die norwegische Nachrichtenagentur NTB. Für die Bevölkerung bestand nach Angaben des norwegischen Rundfunks keine Gefahr. Einen Mann, der den Gegenstand zuvor bei sich gehabt haben könnte, nahm die Polizei zur Befragung mit auf die Wache.