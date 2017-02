Brandenburger Landtag gedenkt getöteter Polizisten

Potsdam - Die Sitzung des Brandenburger Landtags steht heute im Schatten der Tötung von zwei Polizisten. Zum Auftakt ist eine Schweigeminute geplant. Zudem wehen in ganz Brandenburg die Fahnen auf halbmast. An vielen Polizeiautos auch jenseits der Landesgrenze wird Trauerflor zu sehen sein. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 24-Jähriger im Landkreis Oder-Spree zuerst seine Oma getötet und auf der Flucht zwei Polizisten totgefahren. Womöglich stand der Mann unter Drogen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Brandenburg forderte eine harte Strafe.