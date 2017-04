Briefträgerin von eigenem Transporter überrollt

Seifhennersdorf - Eine 50-jährige Postbotin ist in Sachsen von ihrem Transporter überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war gestern in Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz aus ihrem Wagen ausgestiegen, um zu einem Briefkasten zu gehen. Als die Postbotin bemerkte, dass ihr Transporter auf der abschüssigen Straße ins Rollen geriet, wollte sie das Fahrzeug mit ihren Händen aufhalten. Dabei geriet sie unter den Wagen und wurde überrollt. Der Transporter krachte 50 Meter weiter in einen Zaun.