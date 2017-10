Bsirske fordert Jamaika zu Kurswechsel für sozialen Zusammenhalt auf

Berlin - Verdi-Chef Frank Bsirske hat die mögliche Jamaika-Koalition zu Lösungen für akute soziale Probleme in Deutschland aufgefordert. «Viele Menschen machen sich Sorgen wegen der Mietenentwicklung und wegen der Rente», sagte Bsirske vor Beginn der Sondierungen von Union, FDP und Grünen der dpa in Berlin. «Und sie erwarten Lösungen.» Es brauche deutliche Akzentsetzungen: bei der Rente, für mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung, zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums und zur Entlastung in der Pflege, sagte der Verdi-Chef.