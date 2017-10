Bühnendeko kippt auf Marylin Manson - US-Sänger verletzt

New York - Der US-Musiker und Gruselrocker Marylin Manson ist bei einem Konzert in New York von einer umstürzenden Bühnendekoration getroffen und verletzt worden. Von Fans ins Netz gestellte Filmaufnahmen zeigen Manson am Samstagabend singend auf der Bühne des Hammerstein Ballroom in Manhattan, als plötzlich eine hinter ihm stehende Skulptur in Form von zwei riesigen Pistolen auf ihn fällt. Seine Sprecherin sagte der Zeitung «New York Times», dass der Künstler nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Zu Mansons Gesundheitszustand äußerte sie sich nicht.