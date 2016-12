Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Nagelbombe in Ludwigshafen

Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Fundes einer Nagelbombe in Ludwigshafen. «Wir können aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen», sagte der ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe. Nach «Focus»-Informationen soll ein zwölfjähriger Junge versucht haben, einen Bombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt in der rheinland-pfälzischen Stadt zu verüben. Das Magazin beruft sich in seinem Bericht auf Angaben der Justiz- und Sicherheitsbehörden. Demnach kam es nur deshalb nicht zu einer Detonation, weil der Sprengsatz nicht zündete.