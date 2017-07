Bundespräsident Steinmeier besucht deutsche Soldaten in Afghanistan

Masar-i-Sharif - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem Besuch bei den deutschen Soldaten im Feldlager Masar-i-Scharif in Afghanistan eingetroffen. Der aus Sicherheitsgründen nicht offiziell angekündigte Aufenthalt schließt sich an den Besuch des Bundespräsidenten in Kasachstan an. Dort war er am Morgen mit einer Maschine der Bundeswehr gestartet. Derzeit sind in Afghanistan noch etwa 1000 deutsche Soldaten im Rahmen der Nato-Mission «Resolute Support» stationiert.