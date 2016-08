Bundesregierung und BND öffnen für Tausende Besucher ihre Türen

Berlin - Bei strahlendem Sonnenschein haben Bundesregierung und Bundesnachrichtendienst in Berlin den Bürgern Einblick in ihre Dienstgebäude gewährt. Zum 18. Tag der offenen Tür kamen zahlreiche Menschen, um Kanzleramt, Bundespresseamt, die Ministerien und den Auslandsgeheimdienst zu besuchen. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Thema «Migration und Integration». Die Veranstaltungen wurden überschattet von einer Protestaktion einer rechten Gruppierung gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung auf dem Brandenburger Tor.