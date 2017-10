Bundeswehr lässt NH90-Hubschrauber überprüfen

Berlin - Die Bundeswehr hat erneut technische Probleme mit ihren NH90-Hubschraubern. Die Mehrzweck-Helikopter, die auch in Mali im Einsatz sind, werden derzeit aus Sicherheitsgründen überprüft. Das hat das Verteidigungsministerium auf Anfrage mitgeteilt. In einigen Fällen sei die Überprüfung abgeschlossen, diese Hubschrauber dürften wieder starten. Zu einem Bericht von «Spiegel Online» äußerte sich das Ministerium nicht. Diesem Bericht zufolge seien ungewöhnliche Schleifspuren in einem NH90-Triebwerk der Auslöser der Überprüfung gewesen.