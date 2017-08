Zahlreiche Tote bei Anschlag in Burkina Faso

Bei einem Angriff auf ein Restaurant in der Hauptstadt Burkina Fasos Ouagadougou sind nach offiziellen Angaben zahlreiche Menschen getötet worden. Weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden am Montag mitteilten. Die Angreifer überfielen das Aziz-Istanbul-Restaurant am späten Sonntagabend. Viele Augenzeugen standen nach den Ereignissen unter Schock. "Wir waren gerade mit dem Essen fertig und warteten draußen, bis der Fahrer uns abholt. Plötzlich hörten wir die Schüsse, danach habe ich nichts mehr gesehen." Wer für die Tat verantwortlich ist, war zunächst nicht klar. Wie in anderen westafrikanischen Ländern kommt es auch in Burkina Faso vereinzelt zu Anschlägen islamistischer Extremisten, die in der Sahelzone aktiv sind. Im Januar 2016 wurden in Ouagadougou bei einem Überfall auf ein Restaurant 30 Menschen getötet. Zu der Tat bekannte sich die Gruppe Al-Kaida im Islamischen Maghreb.