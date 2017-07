HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext. O-TON Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Wir wissen, dass es eine große Zahl von Opfern gibt. Und auch eine große Zahl von Verletzten. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen der Opfer. Und wir wünschen natürlich allen, die verletzt wurden, von Herzen eine schnelle Genesung. Wir danken den Rettungskräften. Wir wissen, dass in solchen schrecklichen Situationen deren Arbeit von ganz besonderer Bedeutung ist. Und der Bundesminister Alexander Dobrindt ist gemeinsam mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann auch an die Unfallstelle gefahren. Und ich habe ihn auch von meiner Seite gebeten - Alexander Dobrindt - die Rettungskräfte und die Verletzten auch die besten Wünsche auszurichten von der ganzen Bundesregierung."