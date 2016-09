CDU stärkste Kraft bei Kommunalwahlen in Niedersachsen

Hannover - Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen erneut stärkste Kraft geworden. Sie lag in Landkreisen und kreisfreien Städten mit 34,4 Prozent vor der SPD, den Grünen, der AfD, der FDP und der Linken. Die CDU ist seit Anfang der 80er Jahre immer als stärkste Kraft aus Kommunalwahlen hervorgegangen. Vor fünf Jahren hatte die CDU mit 37,0 Prozent etwas besser abgeschnitten. Die SPD musste diesmal in Städten und Kreisen teils deutliche Verluste hinnehmen. Die AfD erreichte teils zweistellige Ergebnisse.