CeBIT-Eröffnung mit Angela Merkel in Hannover

Hannover - Die Technologiemesse CeBIT wird heute in Hannover offiziell eröffnet. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Abend auch der Ministerpräsident des diesjährigen Partnerlandes Japan, Shinzo Abe, dabei. Davor gibt es die ersten Pressekonferenzen, unter anderem von Vodafone und der Deutschen Telekom. Für die Besucher öffnet die CeBIT dann am Montag. Die Messe will in diesem Jahr neue Technologien wie Roboter, künstliche Intelligenz oder Drohnen in konkreten Anwendungsbeispielen präsentieren. Zur Messe mit über 3000 Ausstellern aus 70 Ländern werden rund 200 000 Besucher erwartet.