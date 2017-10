Jury verkündet Nobelpreisträger in Physik

Eine Jury gibt heute in Stockholm bekannt, wer den Nobelpreis in Physik erhält. Im vergangenen Jahr waren die gebürtigen Briten David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz für theoretische Arbeiten zum Zustand von Materie ausgezeichnet worden.

Es ist der zweite Tag der Nobelpreiswoche. Am Montagmorgen hatte die Jury mitgeteilt, dass die Auszeichnung in Medizin in diesem Jahr an die US-Forscher Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young für Arbeiten zur Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr geht.

Am Mittwoch wird der Preisträger in Chemie mitgeteilt, am Donnerstag folgt der Literaturnobelpreis. Den Friedensnobelpreis gibt eine Jury am Freitag in Oslo bekannt. Wer den Preis in Wirtschaft bekommt, erfährt die Welt am kommenden Montag.

Die Auszeichnungen sind mit je neun Millionen schwedischen Kronen (rund 930 000 Euro) dotiert. An Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, werden sie in Stockholm und Oslo verliehen.