China will Überkapazitäten abbauen - Premier verspricht Marktzugang

Peking - China will seine Überkapazitäten in der Stahl- und Kohleindustrie abbauen. Regierungschef Li Keqiang sicherte jetzt zu, in diesem Jahr die Produktionskapazität um rund 50 Millionen Tonnen Stahl reduzieren zu wollen. In seiner Rede zur Eröffnung der Plenartagung des Volkskongresses versprach der Premier auch, mehr Industriebereiche für ausländische Unternehmen öffnen zu wollen. In Umfragen beklagen deutsche und andere ausländische Firmen in China seit Jahren Diskriminierung gegenüber einheimischen Wettbewerbern.