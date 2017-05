Darum ruft ein englischer Tierpark jetzt zum Parfüm-Spenden auf

Ein Tierpfleger des englischen "Howletts Wild Animal Park" läuft in voller Arbeitsmontur durch das Tiger-Gehege. In seiner Hand hält er eine Parfüm-Flasche. An irgendeiner Rasenfläche im Gehege bleibt er stehen, hockt sich hin und parfümiert den Boden.

Ein Video mit der Sequenz hat der Tierpark jetzt auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Allerdings hat das Versprühen des Duftes keinen experimentellen Grund: Im englischen Zoo in Kent gehört dieser Vorgang mittlerweile zum Alltag der Pfleger. Der Grund dafür sind die Tiger.

Tiger lieben Parfüm – und wollen mehr davon

Es gehe hauptsächlich darum, den Tieren unterschiedliche Duftspuren anzubieten, erzählt der Tierpfleger Dan Kemp im Video: "Wenn wir Parfüm auf dem Boden versprühen, dann verfolgen die Tiger den Geruch, kommen genau zu der Stelle, wälzen sich dort und zeigen ihre Zähne, was bedeutet, dass sie den Geruch lieben."

Laut dem Direktor des Parks seien diese Gerüche besonders wichtig, wie er der britischen Zeitung "The Sun" jetzt erzählte. Denn sie simulieren das Leben in freier Wildbahn. Dort seien Gerüche essenziell für die Jagd, die Suche nach Beute oder nach anderen Weggefährten. Unterschiedliche Düfte bieten zudem mehr Abwechslung.

Da es aber sehr kostspielig ist, das Parfüm zu besorgen, ruft der Park jetzt in einem Social-Media-Appell zum Spenden auf: "Wir würden uns sehr über Ihre unerwünschten Parfums und Aftershaves für unsere großen Katzen freuen!", heißt es auf der Facebook-Seite. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Düfte günstig oder teuer wären. Es wäre einfach nur eine schöne Geste, sein halbleeres oder meistgehasstes Odeur für die Tiere abzugeben.





Ist das Parfüm wirklich gut für die Tiger?

Was ist dran, am Parfüm für Tiger? "Ich habe davon zwar noch nichts gehört. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese neuen Gerüche für Wohlbefinden bei den Tigern sorgen", sagt Renato Rafael dem stern. Er ist Gründer des Wildkatzenzentrums Felidae in Sydower Fließ in Brandenburg.

"Man kann das vielleicht mit Katzen-Minze vergleichen. Die Pflanze lockt auch Hauskatzen an. In diesem Fall geht es um Zootiere. Die brauchen Abwechslung und da ist so etwas nur positiv", so Rafael.