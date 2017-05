Deniz Yücel fordert fairen Prozess und kritisiert Erdogan

Istanbul - Der in der Türkei inhaftierte «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel hat «Vorverurteilungen» durch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kritisiert und einen fairen Prozess gefordert. In Ländern wie Aserbaidschan oder Weißrussland möge es natürlich erscheinen, «dass die oberste Staatsführung persönlich eine inhaftierte Person öffentlich vorverurteilt und den zuständigen Staatsanwälten und Richtern quasi Anweisungen erteilt», heißt es in einem von der «Welt» veröffentlichten Beitrag Yücels. Für die «zivilisierte Welt» sei ein solcher Vorgang aber befremdlich.