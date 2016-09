Deutsche Basketballer wahren EM-Chance

Bamberg - Die deutschen Basketballer haben sich mit einem klaren Pflichtsieg gegen Österreich in der EM-Qualifikation zurückgemeldet. In Bamberg gewann das Team von Bundestrainer Chris Fleming mit 78:58 und hat damit nun die Chance auf das Ticket für die Europameisterschaft 2017 in der eigenen Hand. Zum Abschluss tritt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes am Samstag beim Tabellenführer in den Niederlanden an, gegen den es vor einer Woche ein bitteres 71:75 gegeben hatte.