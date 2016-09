Deutscher Wanderer überlebt Gletscher-Sturz in Alaska

Valdez (dpa)- Ein deutscher Tourist ist beim Wandern am Worthington-Gletscher im US-Bundesstaat Alaska mindestens 76 Meter in die Tiefe gestürzt - und hat schwer verletzt überlebt. Der 42-Jährige sei vermutlich alleine unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Valdez. Demnach rutschte der Mann am Samstag von einem Gletscherkamm ab und stürzte zwischen 76 und 91 Meter in die Tiefe. Eine Gruppe Wanderer hörte nach einigen Stunden seine Schreie und fand ihn. Zu der Gruppe gehörten zwei Ärzte, die den Verletzten bis zum Eintreffen eines Rettungsteams stabilisieren konnten.