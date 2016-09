Deutsches Kleinflugzeug in Mazedonien verunglückt

Skopje - Ein deutsches Kleinflugzeug vom Typ Piper ist in Mazedonien verunglückt. Die Maschine mit sechs Insassen sei am Dienstag in der Nähe der Stadt Veles im Zentrum des Balkanlandes aufgeschlagen, berichteten lokale Medien. Augenzeugen zufolge sei die Maschine ausgebrannt, hieß weiter. Vor dem Unglück habe der Pilot einen Notruf abgesetzt. Er habe auf dem Flughafen der nahen Hauptstadt Skopje landen wollen, um zu tanken. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.