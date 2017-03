Deutschland will Afghanistan mit 240 Millionen Euro unterstützen

Berlin - Deutschland will den Wiederaufbau Afghanistans mit 240 Millionen Euro unterstützen. Ein Drittel des Betrags sei aber an die Umsetzung von Reformen geknüpft, teilte das Entwicklungsministerium mit. 160 Millionen Euro seien nicht an Bedingungen geknüpft. Auf den Weg gebracht wurde auch ein Beschäftigungsprogramm unter anderem für den Bau von Straßen und Schulen in ländlichen Regionen. Kein anderes Land erhält aus dem Bundeshaushalt so viel Geld für Entwicklungshilfemaßnahmen wie Afghanistan.