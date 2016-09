New York - Die Wall Street hat schwachen Konjunkturdaten getrotzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial machte nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende anfängliche Verluste wett und schloss moderat im Plus. Er rückte um 0,25 Prozent auf 18 538 Punkte vor. Der Eurokurs profitierte im New Yorker Handel von den schwachen US-Daten und notierte zuletzt bei 1,1253 Dollar.