Drei Terrorverdächtige in Berlin verhaftet - Durchsuchungen

Berlin - In Berlin sind drei Männer unter Terrorverdacht verhaftet worden. Es habe Durchsuchungen und Festnahmen mit Haftbefehlen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Es gehe um den Verdacht auf Terror und Islamismus. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland sollen laut «Bild»-Zeitung nicht vorliegen. Die Verdächtigen sollen enge Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat gehabt haben. Die Ermittler hätten Hinweise, dass die Männer möglicherweise kurzfristig in ein Kriegsgebiet ausreisen wollten, heißt es.