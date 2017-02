Drei Tote und ein Schwerverletzter bei Brand in Saunaclub

Berlin (dpa) - In den verwinkelten Kellerräumen eines Saunaclubs in Berlin sind drei Männer bei einem Brand ums Leben gekommen. Sie starben vermutlich an Rauchvergiftung, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein 48-jähriger Mann wurde nach dem Feuer in dem bei Schwulen beliebten Club schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchen die Brandursache. Laut Polizei gibt es keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Lage deute darauf hin, dass Fahrlässigkeit die Unglücksursache gewesen sei.