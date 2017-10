Dresdner Frauenkirche mit riesigem "Bomber Harris"-Schriftzug besprüht

Die Täter zeichneten mit weißer Farbe den Spruch "Bomber Harris was here" an die Fassade. Unbekannte hatten die Dresdner Frauenkirche mit einem fünf mal zwei Meter großen Graffiti-Schriftzug mit mutmaßlichen Bezug zur Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg besprüht.

"Bomber Harris" Spitzname des Luftwaffengenerals

"Bomber Harris" war der inoffizielle Spitzname von Arthur Harris. Der englische Luftwaffengeneral wurde als "Schlächter von Dresden“ bekannt. Der Offizier konzipierte eine Strategie verheerender Flächenbombardements auf deutsche Städte, mit denen er die Niederlage der Nazis im Zweiten Weltkrieg herbeiführen wollte. Bei einem von ihm angeordneten Luftangriff auf Dresden im Februar 1945 starben etwa 25.000 Menschen, weite Teile der Stadt wurden zerstört. Die Frauenkirche brannte aus.