Dreyer: SPD-Kanzlerkandidat Schulz ist «auf Augenhöhe» mit Merkel

Berlin (dpa) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz «auf Augenhöhe» mit Kanzlerin Angela Merkel. «Ich glaube sowieso nicht, dass diese Euphorie ein Strohfeuer ist, denn Martin Schulz ist schon immer sehr, sehr beliebt in unserer Partei, aber auch bei den Bürgern», sagte Dreyer der dpa. Sie setzten darauf, dass sie, die SPD, am Ende auch die Gewinner bei der Wahl seien. Die SPD ist seit der Schulz' Nominierung in Umfragen auf bis 31 Prozent geklettert.