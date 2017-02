Dündar: Keine Freilassung inhaftierter Journalisten vor Referendum

Berlin - Der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar schließt eine Freilassung inhaftierter Kollegen in der Türkei vor der Volksabstimmung über die Einführung eines Präsidialsystems aus. «Die Kollegen wissen, dass die türkische Regierung sie als Geiseln genommen hat», sagte Dündar der «Welt». Recht und Gesetz seien ausgeschaltet. «Vor dem Referendum am 16. April gibt es meines Erachtens keine Chance auf Freilassung.» Auch «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft.