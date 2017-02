Ermittler suchen auf Videos nach Reizgas-Sprayer von Hamburg

Hamburg - Die Polizei in Hamburg sucht unter anderem auf Videoaufnahmen nach dem Reizgas-Sprayer vom Flughafen. Die Bilder der Überwachungskameras würden zu diesem Zwecke ausgewertet, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Es bestehe der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung, sagte der Sprecher weiter. Es werde aber in jede Richtung ermittelt.