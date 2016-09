Ein Toter und elf Verletzte bei Brand in Altenheim

Bakum - In der Nacht überraschte ein Feuer die Bewohner eines Altenheims in Niedersachsen: Nach dem Brand in dem Altenheim bei Vechta ist ein 72 Jahre alter Mann nun in einer Klinik an seinen Verletzungen gestorben. Elf weitere Heimbewohner wurden bei dem Feuer in der kleinen Gemeinde Bakum verletzt, einer davon lebensgefährlich. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag in einem Zimmer im zweiten Stock ausgebrochen. Die Ursache für den Brand war heute noch unklar. Morgen sollen Sachverständige mit der Ursachensuche beginnen.