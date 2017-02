Ein Toter und vier Schwerverletzte bei Brand in Krankenhaus

Lindenberg - Bei einem Brand in einem Krankenhaus im bayerischen Lindenberg im Landkreis Lindau ist ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens zehn weitere wurden verletzt. Vier von ihnen erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Abend in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Ein Teil des Krankenhauses musste zwischenzeitlich evakuiert werden. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.