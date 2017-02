Tausend frisch geschlüpfte Küken zum Sterben ausgesetzt

"So etwas habe ich noch nie gesehen, da war nur noch ein gelbes Meer. Und der Lärm war unbeschreiblich", hat der entsetzte Tierschutz-Inspektor Justin Stubbs bei diesem Anblick ausgerufen: rund tausend winzige Küken, mitten im Februar ausgesetzt auf einem abgelegenen Acker. Ihm waren die Tiere von Passanten gemeldet worden, damit sie gerettet werden können. Die erst einen Tag zuvor geschlüpften Küken hockten dort in mehreren Häufchen, zusammengekauert gegen die Kälte. Das Feld befindet sich in dem britischen Örtchen Crowland in der Grafschaft Cambridgeshire im Südosten Großbritanniens.

Wie waren die Küken dort gelandet?

Da die Jungtiere sich sicher nicht allein auf den Weg zu dem traurigen Acker gemacht haben, wird vermutet, dass sie ursprünglich von einer Zuchtfarm stammen, jedoch eine dritte Partei für das Aussetzen der Küken verantwortlich ist. Jedenfalls bietet der Züchter dem Tierschutzverein RSPCA volle Unterstützung bei den Nachforschungen an.

"Der Züchter kam selbst vor Ort, um die Küken, die noch lebten, einzusammeln und zurück in ihren Stall zu bringen. Die kleinen Tiere hätten dort nicht lange überlebt, sie waren zu jung und die Wetterbedingungen zu schwierig. Dass jemand diese schutzbedürftigen Küken einfach wegwirft, ist unglaublich", sagte Inspektor Stubbs dem "Guardian". "Einige waren tot oder lagen im Sterben, als wir ankamen. Die mussten wir einschläfern. Zum Glück schienen die meisten Tiere nicht gelitten zu haben."

RSPCA ist der größte Tierschutzbund im Vereinigten Königreich, die Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Die Gesellschaft wurde bereits 1824 gegründet und arbeitet mit einem festen Team und ehrenamtlichen Unterstützern. Ihre Arbeit reicht von der Rettung ausgesetzter Tiere über die Vermittlung von Heimtieren bis hin zur Einreichung von Gesetzesänderungen für besseren Schutz und artgerechte Haltung.