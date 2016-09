Entlaufenes Huhn nach neun Monaten wieder zu Hause

Hamburg - Ein entlaufenes Huhn ist in Hamburg nach neun Monaten einigermaßen wohlbehalten wieder aufgetaucht und seinem Besitzer übergeben worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Kita-Mitarbeiterin das «leicht lädierte» Huhn auf dem Gelände der Kindertagesstätte und nahm es in ihre Obhut. Die Beamten befragten Nachbarn und konnten am Ende einen 87-Jährigen als Besitzer ermitteln. Das Huhn hatte sich vor rund neun Monaten aus dem heimischen Stall abgesetzt - und «ein tristes Single-Leben als Straßenhuhn begonnen», wie die Hamburger Polizei mutmaßte.