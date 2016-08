Erdogan-Sprecher: Treffen mit Kanzlerin Merkel bei G20 geplant

Istanbul - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will beim G20-Gipfel in der ostchinesischen Stadt Hangzhou auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammenkommen. Geplant sei ein Vierertreffen Erdogans mit Merkel, dem französischen Staatspräsidenten François Hollande und dem italienischen Regierungschef Matteo Renzi, sagte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin in Ankara. Bilaterale Treffen Erdogans seien unter anderem mit US-Präsident Barack Obama und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgesehen.