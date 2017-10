Ermittler rätseln nach Schüssen mit Luftgewehr auf ICE

Frankfurt/Main - Nach den Luftgewehr-Schüssen auf einen ICE in Frankfurt sucht die Polizei immer noch nach den bislang unbekannten Schützen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, wird weiterhin gegen die unbekannten Täter wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen. Bislang gebe es keine konkreten Erkenntnisse. Drei Männer hatten am Montag mit mindestens einem Luftgewehr auf einen ICE in Frankfurt geschossen, der auf dem Weg nach Essen war. Mehrere Scheiben des Zuges wurden dabei beschädigt, aber niemand verletzt.