Ermittlungen nach Tod zweier Kinder in Baden-Württemberg

Unterensingen - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach dem Fund zweier Kinderleichen in Unterensingen in Baden-Württemberg. Der Junge und das Mädchen wurden nur vier beziehungsweise acht Jahre alt. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung soll der Vater seine Tochter und seinen Sohn getötet und sich von einer Brücke gestürzt haben. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart will sich im Laufe des Tages äußern.