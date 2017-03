EU auf schwieriger Suche nach Zukunftsvision

Brüssel - Vor den wichtigen Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich ringt die Europäische Union um Geschlossenheit. Mit Blick auf den Brexit suchten die 27 verbleibenden EU-Länder in Brüssel eine gemeinsame Zukunftsvision. Doch der Ärger mit Polen und die Debatte um ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten, bei dem einzelne Länder enger zusammenarbeiten können, reißen neue Gräben auf. Am 25. März will die EU in Rom ihre Ziele für die nächsten zehn Jahre formulieren.