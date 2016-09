EU will Gesetzesverschärfung im Kampf gegen Crystal Meth

Berlin - Im Kampf gegen die gefährliche Synthetik-Droge Crystal Meth will die Europäische Union den Handel mit einem Vorprodukt einschränken. Wie der MDR berichtet, wird die EU-Verordnung zu den sogenannten Drogenausgangsstoffen zum 21. September geändert. Demnach fällt die Chemikalie Chlorephedrin, die für die Herstellung von Crystal benötigt wird, künftig in die «Kategorie 1» der EU-Verordnung und unterliegt damit sehr strengen Handelsrestriktionen sowie Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen. Chlorephedrin ist bisher leicht zugänglich und unter anderem in Erkältungspräparaten enthalten.