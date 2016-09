EU wird laut Juncker weiter über TTIP verhandeln

Hangzhou - Die Europäische Union wird trotz kritischer Stimmen aus mehreren Ländern weiter mit den USA über das Freihandelsabkommen TTIP verhandeln. Die EU habe dafür ein klares Mandat, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor dem G20-Gipfel in Hangzhou in China. Ausdrücklich lobte Juncker das Abkommen CETA mit Kanada. In Deutschland hatte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel zuletzt die TTIP-Verhandlungen für «faktisch gescheitert» erklärt. Kanzlerin Angela Merkel distanzierte sich von dieser Äußerung.