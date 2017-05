Euro-Finanzminister beraten über Griechenland-Hilfen

Brüssel - Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen heute in Brüssel über weitere Hilfskredite für Griechenland entscheiden. Voraussetzung ist, dass die Minister die jüngsten Athener Sparbemühungen als zufriedenstellend einstufen. Griechenland braucht das Geld, damit es im Juli Schulden in Milliardenhöhe zurückzahlen kann. Für Deutschland nimmt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble am Treffen teil. Außenminister Sigmar Gabriel warnte davor, Schuldenerleichterungen für Griechenland am Widerstand Deutschlands scheitern zu lassen. Gabriel stellt sich damit gegen Schäuble.