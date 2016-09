Euro kaum verändert

Frankfurt/Main - Der Kurs des Euro hat sich zunächst kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1230 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs gestern Nachmittag auf 1,1226 Dollar festgesetzt. Am Devisenmarkt wurden die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung in den USA zuletzt wieder gedämpft. Mit dem Direktoriumsmitglied der US-Notenbank Fed, Lael Brainard, hatte eine einflussreiche US-Notenbankerin zur Vorsicht bei der Fortsetzung der im vergangenen Dezember begonnenen Zinswende gemahnt.