Europäische Grenz- und Küstenwache soll bald starten

Prag - Die neue europäische Grenz- und Küstenwache soll bis Jahresende an den Start gehen. Die Slowakei werde im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen, kündigte Regierungschef Robert Fico im tschechischen Fernsehen CT an. Die Slowakei sei als eines der ersten Länder bereit, Gelder und Polizisten bereitzustellen. «Das ist unsere Solidarität in der Krise», sagte Fico. Die Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas mittels Quoten lehnte er erneut ab.