Ex-IS-Gefangene Murad zur UN-Sonderbotschafterin ernannt

New York - Die Vereinten Nationen haben die ehemalige IS-Gefangene Nadia Murad zur Sonderbotschafterin für Opfer des Menschenhandels ernannt. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon bezeichnete die 23-jährige Jesidin in New York als «kämpferische und rastlose Verfechterin des jesidischen Volkes». Die Irakerin habe in Händen der Terrormiliz Islamischer Staat unsäglichen Missbrauch und Menschenrechtsverletzungen erlitten und großen Mut dabei bewiesen, nun gegen solche Verbrechen anzukämpfen, sagte Ban. Murad hatte in Baden-Württemberg Zuflucht gefunden.